Vid ett flertal skolor och kommunhuset ska det bli gratis p-platser mellan kl 17 och 07.

– Det är alltså inga nya platser, utan de platser som personal använder under dagtid. Detta ska börja gälla i maj, vi behöver skylta om etc, berättar kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Man satsar också på två nya parkeringsplatser i utkanten av stan. Det är bland annat 80 nya platser vid Inre hamnen samt 130 platser vid Brunnsalongen på Himmelstalundsområdet.