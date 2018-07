Nu fortsätter guldjakten för IFK Norrköping

Redan under lördagen drog herrallsvenskan igång igen efter en tids sommaruppehåll, och under söndagen reser IFK Norrköping till Stockholm för en bortamatch mot Djurgårdens IF.

– Stor glädje att få komma igång igen. Vi har längtat efter matcher som den som väntar oss idag, kommenterar IFK:s tränare Jens Gustafsson.

Vad har varit ert träningsfokus under uppehållet?

– Vi har försökt förbättra vår förmåga att spela med ett högre tempo och jobbat mycket med att fatta beslut för lagets bästa.

IFK Norrköping har en stark vårsäsong bakom sig och ligger i skrivande stund på en tredjeplats med 23 inspelade poäng på 11 matcher. Laget har under uppehållet förlorat mittfältaren Eric Smith till belgiska klubben Gent, men har fått en stark ersättare i landslagsmeriterade hemvändaren Alexander Fransson.

– Just Fransson är absolut tidigast tillbaks till nästa match mot Häcken. Det mittfältet vi avslutade med senast finns ju inte tillgänglig idag (Simon Thern avstängd, Eric Smith såld) så det blir en utmaning. Men det finns lösningar på det problemet, säger Jens Gustafsson.

Idag beger sig också Linköping FC till Eskilstuna för en allsvensk sammandrabbning mot United. Linköpingslaget ligger just nu på en femteplats i tabellen.