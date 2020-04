Ambulanskapaciteten på Gotland utökas

Enligt Hälso- och sjukvårdsnämnden nås inte målet, framför allt på grund av ett ökande antal uppdrag för ambulanserna på Gotland. Det har sin bakgrund i att Gotland har en allt äldre befolkning. Resursbristen har i sin tur lett till att det tar lång tid från mottaget 112-samtal på Gotland tills första enheten är på plats vid prio 1-ärenden.

Extra ambulans

Nu har nämnden beslutat att det behövs en ökning av ambulanskapaciteten på Gotland. Beslutet innebär att perioden med en extra ambulans 10 timmar per dag utökas, från nuvarande sex veckor sommartid till att även innefatta vecka 27 till 52 under 2020 och vecka 1 till 11 under år 2021.

I den strategiska planen för 2022 till 2025 äskas det om utökning av verksamheten från nuläget med en dygnsambulans.