Ansträngt läge på Gotland – stora problem med el och vatten

På onsdagseftermiddagen var cirka 5300 abonnenter utan el, framför allt på norra och mellersta Gotland. Felsökning och reparation pågår, meddelar Geab.

– Förhoppningen är att samtliga abonnenter ska ha strömmen tillbaka under dagen, men det finns risk för att arbetet kommer att behöva fortgå under natten och en bit in på morgondagen, säger Kalle Blomberg, tf elnätschef på Geab, i ett uttalande.

Strömavbrotten har också orsakat störningar på vattenförsörjningen, främst på norra Gotland, och Geab uppmanar allmänheten att vara återhållsamma med vattnet.

Läget är också ansträngt för räddningstjänsten och inom den kommunala omsorgen.

Två helikoptrar står beredda att bistå blåljuspersonal för insatser på Fårö. Detta eftersom färjetrafiken dit är inställd.