Barn hölls hemma från skolan i fem år

Ärendet har varit känt för Region Gotland i flera år och regionen har beslutat att föräldrarna ska betala 200 kronor för varje skoldag som barnen är frånvarande. Föräldrarna anser att kränkningar förekommer i skolan och vill därför inte att barnen går i skola, skriver helagotland.se.

Förvaltningsrätten gick, så sent som i maj i år, på regionens linje och föräldrarna dömdes att betala 141 600 kronor i vite. Sedan dess har ytterligare en ansökan om vite kommit in från regionen. Ansökan gäller frånvaro under vårterminen och beloppet är på 74 800 kronor.

Vad barnen fått för utbildning sedan 2015 är oklart.