Besökare välkomna till Konstmuseet

Just nu pågår en utställning med verk av konstnären Cecilia Edefalk på Norrköpings konstmuseum. Trots att konstnären har koppling till Norrköping har en stor del av konstpubliken valt att stanna hemma.

– Under en sådan här utställning skulle vi ligga på ungefär 250-300 besökare per dag under en helg. I dagsläget ligger vi på mellan 40 och 70 besökare, säger museichefen Helena Persson.

Möjligt att hålla avstånd

Norrköpings konstmuseum ägs av Norrköpings kommun. Tillsammans har man kommit fram till att det går att hålla museet öppet. Man räknar med att det är möjligt för besökarna att se utställningarna utan att komma för nära varandra.

Eftersom kommunen äger museet så är de vanliga utställningarna gratis, men för en del specialutställningar får besökarna betala en entréavgift. Att besökarna till stor del stannar hemma just nu märks alltså i kassan framförallt när man räknar in den försäljning som brukar bli en bieffekt av besöken.

– Det är klart att det får konsekvenser och det här är ju ett alldeles exceptionellt år på det sättet, säger Helena Persson.