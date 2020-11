Fullt på köpcentrets parkering under Black Friday

Under de senaste åren har Black Friday varit en dag då flera kunder lockas till butikerna för att fynda på rean och årets fredag var inget undantag. Trots pandemin lockades flera kunder till I-huset i Linköping. Enligt centrumchefen har man kontinuerligt arbetat med säkerheten under perioden och speciellt under liknande dagar. De har bland annat satt upp skyltar och centrumvärdar finns på plats.

– Säkerheten är alltid högsta prioritet för oss, säger Jessica Lundmark.

Även butiksanställda Johan Hoffsten säger att de flesta besökare har följt råden, men att de varit tvugna att påminna vissa att hålla avstånd.

Hör Jessica Lundmark och Johan Hoffsten berätta mer i videon ovan.