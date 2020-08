Foto: Niklas Luks

Buss kraschade in i gångbro

En buss körde in under en gång- och cykelbro vid Navestad i Norrköping under onsdagseftermiddagen. Inga personskador ska ha inträffat i samband med kollisionen, uppger polisen.

– Vi fick larm vid 16.22 om att en dubbeldäckare ska ha kört in under en bro, som var alldeles för låg för den här bussen, säger Peter Ström, vakthavande befäl. Överdelen på bussen skadades kraftigt, men ingen person ska ha kommit till skada, uppger polisen. – Föraren är oskadd och ingen person ska ha kommit till skada, säger Peter Ström och tillägger att det är oklart om någon passagerare befann sig i bussen. Olyckan orsakade en hel del glas och bråte på vägen, som för tillfället är avstängd. – Vi inväntar bärgare och dirigerar om trafiken till dess, säger Peter Ström till SVT Nyheter Öst vid 17:30 tiden. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!