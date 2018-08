Buss med barn krockade med viadukt – nu åtalas chauffören

Nu åtalas busschauffören för vårdslöshet i trafik, det rapporterar Corren.

Trots förbudsskyltar som upplyser trafikanter att endast fordon som är lägre än 3,5 meter kan passera under järnvägsviadukten körde den fyra meter och 17 centimeter höga bussen in på Grenadjärgatan och in i viadukten.

Åtalas

Taket skalades av och bussen kilades fast under bron. Ombord på bussen fanns 51 sexåriga barn och sju vuxna som varit på teater. Ingen skadades allvarligt.

Åklagaren har kallat sammanlagt tolv vittnen och två av dem har i förhör uppgivit att chauffören inte bromsade. Enligt chefsåklagare Eva Nemec Nordh höll bussen en hastighet av cirka 40 kilometer i timmen när den körde in i järnvägsviadukten och kilades fast.

Nekar till brott

Av förundersökningen framgår att busschauffören skyller det inträffade på bristfällig skyltning och nekar till brott.