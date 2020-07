Roboten medverkade i föreställningen The Last Fish vid Östgötateatern. Foto: Pressbild/ Klara G

Teaterchefen om roboten: ”Bra att scenkonsten inte begränsas”

Det var fel av Arbetsmiljöverket att förbjuda industriroboten som ingick i teaterföreställningen The Last Fish vid Östgötateatern. Det slog Förvaltningsrätten fast i en dom under torsdagen.

– En tredjedel av produktionsbudgeten gick till att hyra roboten så det var väldigt surt när vi tvingades ta bort den från föreställningen, säger Nils Poletti, teaterchef på Östgötateatern. "Bra att scenkonsten inte begränsas" Det var under hösten 2019 som Arbetsmiljöverket plötsligt stoppade roboten för att medverka i föreställningen. Man menade att roboten klassas som en industrirobot och säkerhetsföreskrifterna skulle vara detsamma – även om den agarede på en teaterscen. Scenkonst Öst regisserade om föreställningen utan roboten, men överklagade beslutet till Förvaltningsrätten och ansåg att roboten ska klassas som scenmaskineri och ett inslag i scenkonsten. Efter förhandlingar så ger alltså Förvaltningsrätten nu rätt till Scenkonst Öst och upphäver beslutet från Arbetsmiljöverket. – Det känns skönt. Vi tycker att vi hade gjort vårt jobb och blev ganska ställda över att Arbetsmiljöverket gick tillväga på det sättet som de gjorde. Det är bra att Förvaltningsrätten inte går på deras linje och begränsar scenkonsten i Sverige, säger Nils Poletti. Kommer vi få se roboten igen? – Det finns tankar på att skicka den på någon festival eller liknande, men på grund av corona så är allt pausat och vi håller ekonomin väldigt tajt. Så jag kan inte lova att den kommer tillbaka, säger han.

