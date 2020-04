Coronapandemin: Flera kommuner söker extrapersonal

För att möta det ökade behovet av vårdpersonal under coronapandemin har flera kommuner i Östergötland gått ut med att de söker extra personal. Under onsdagen gick Linköpings kommun ut med att de sökte fler till vården. Mellan klockan 15.00 till kvällen fick de in 50 ansökningar.

– Från igår klockan tre till igår kväll hade vi 50 sökande varav 17 med vårderfarenhet. Det är som väntat då det bara var ett par timmar som gått. Vi tror att Linköpings medborgare kommer sluta upp kring detta. Vi kan inte förutse behovet i detta läge utan jobbar utifrån flera scenarion för att vara redo för så mycket som möjligt, skriver Sonja Erlandsson, HR-direktör i Linköpings kommun i ett mejl till SVT Nyheter Öst.

”Ett stort gensvar”

Norrköping, Valdemarsvik och Finspång är andra kommuner i Östergötland som gått ut med att de söker extrapersonal. Även Region Gotland, som fungerar som både region och kommun, har sökt extra personal.

– Det har varit ett stort gensvar. Prio nu är sjuksköterskor som ska kunna komma in i olika lägen. Vi har en kampanj utanför regionen, men vi tittar även såklart på hur man kan omfördela medarbetare inom organisationen. Eftersom Gotland är både region och kommun i samma kan till exempel skolsjuksköterskor vara aktuella, säger Nina Ljung som är HR-direktör vid Region Gotland.

Även i Norrköpings kommun har gensvaret varit bra.

– Det har varit väldigt gott. Vi kommer starta utbildningar nästa vecka om vi får påslag. Vi vill ligga steget före, säger Magnus Johansson.