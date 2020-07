Invandrare har tagit över ogräsplockandet

Projektet började för några år sedan, ideellt, som ett sommarjobb för studenter på studieförbundet Bilda i Linköping. Miriam Zwörner är projektledare och har nu ägnat flera semestrar åt att hjälpa människor ut i arbetslivet:

– Det här är de i vårt samhälle som kanske står längst bort från arbetsmarknaden, vi brinner för den här målgruppen.

Mångas allra första arbete

Projektet kallas ”Gröna Sommarjobb” och i år har man 30 deltagare som åker runt och jobbar för 12 lantbrukare, framförallt från ekologiska gårdar där det behövs extra mycket hjälp med ogräset. Fadumo Bile är en av deltagarna, hon fick tipset från sin mamma som också är med och sliter bort ogräs:

– Min mamma har inte jobbat tidigare, så det här är hennes typ första jobb och hon blir inte trött, jag blev chockad, det känns som att hon är starkare än mig.

Samuel Haile är en annan av deltagarna, han jobbade med lantbruk redan när han bodde i Eritrea. Han stortrivs och hoppas att han ska kunna få ett riktigt jobb i den här branschen i framtiden.

Jobb ger jobb

Bilar lånas av vänner för att ta arbetarna till åkrarna och lantbrukarna betalar dem per timme. Miriam Zwörner berättar att flera som varit med tidigare år lyckats med att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden efteråt. Morotsodlaren Daniel Wernström är en av dem som nappat på projektet. Han tycker att det här kan vara en bättre lösning än att till exempel ta in säsongsarbetare från Östeuropa:

– Om jag vill att någon ska äta mina närproducerade varor så tycker jag att jag också ska använda den typen av arbetskraft.

Utöver studieförbundet Bilda så sköts projektet med hjälp av lantbrukaren Robert Emanuelsson och nytt för i år är att Arbetsförmedlingen också gått in i projektet och betalar lön till fem av arbetarna.