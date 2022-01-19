De här skolorna har distansundervisning

Norrköping:
Sandbyängsskolan – fram till 21 januari
Gustav Adolfsskolan – fram till 21 januari
Linköping:
Vidingsjöskolan – två klasser, en till 20 januari och den andra till 21 januari
Katedralskolan – tre klasser fram till 21 januari
Berzelius gymnasiesärskola – en klass hemskickad utan distansundervisning fram till 21 januari (bedömdes att distansundervisning ej skulle kunna genomföras)
Känner du till fler skolor som har distansundervisning? Kontakta gärna oss på ost@svt.se eller ring till redaktionen på 011-21 01 00.