Öst

Flera skolor har behövt gå över till distansundervisning under veckan. Foto: Janerik Henriksson/TT

De här skolorna har distansundervisning

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Det här är skolorna, som SVT Nyheter Öst känner till, har infört distansundervisning i Östergötland och på Gotland.

Norrköping:

Sandbyängsskolan – fram till 21 januari

Gustav Adolfsskolan – fram till 21 januari

Linköping:

Vidingsjöskolan – två klasser, en till 20 januari och den andra till 21 januari

Katedralskolan – tre klasser fram till 21 januari

Berzelius gymnasiesärskola – en klass hemskickad utan distansundervisning fram till 21 januari (bedömdes att distansundervisning ej skulle kunna genomföras)

Känner du till fler skolor som har distansundervisning? Kontakta gärna oss på ost@svt.se eller ring till redaktionen på 011-21 01 00.

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