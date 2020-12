Dödsfallen på IVA minskade kraftigt

Granskningen visar att andelen inläggningar av patienter med covid-19 på IVA, av de som vårdas på sjukhus, var oförändrad under perioden 9 mars till 23 augusti tidigare i år. Enligt rapporten ändrades inte kriterierna för att få IVA-vård. När patienter inte fick vård fanns det tydliga motiveringar till varför, visar regionens egna granskning.

Oftast handlade det om att patienterna inte hade fysiologiska förutsättningar för att klara vård i respirator. Totalt avled 25 procent av patienterna med covid-19 på IVA under perioden som granskats.

Dödligheten minskade

Men dödligheten har minskat kraftigt. Under de fyra första veckorna dog 37 procent av patienterna, men enbart hälften så många, 17 procent, avled under de följande fyra veckorna. Dödligheten för patienter med covid-19 på vårdavdelningar var 15 procent under vecka 11 till och med vecka 34.

– Det är glädjande att det har blivit så mycket bättre på så kort tid och dessutom har dödligheten minskat trots att ålder, samsjuklighet och skörhet bland patienterna inte har förändrats under perioden, säger Martin Magnusson, medicinsk rådgivare.

Genomsnittsåldern för de som vårdades på IVA för covid-19 var 63 år. Var tredje patient hade en omfattande samsjuklighet och var femte patient hade en betydande eller allvarlig skörhet.