E4 stängs av helt när järnvägsbro rivs i Norrköping

Mellan vecka 37 och 45 ska alla körfält åter vara öppna, skriver Trafikverket på sin sajt. Men i november och december kommer åter ett körfält i vardera riktning stängas av i samband med att den gamla järnvägsbron rivs. Trafikanter uppmanas att välja väg 55 i stället och extra breda transporter uppmanas att se över sitt behov av dispenser.

Från fredag 13 november klockan 22.00 till måndag 16 november klockan 05:00, då själva rivningen utförs, kommer vägen vara helt avstängd. Trafiken kommer under denna helg att ledas från Nyköping via Björkvik och Katrineholm ner till Norrköping via väg 55/56.

Två moderna järnvägsbroar ska ersätta den tidigare som Trafikverket menar är både gammal och sliten.