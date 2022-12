Efter vädervarningen: Skolbussar ställs in på Gotland

Bergkvara Buss meddelar via Region Gotland att man ställer in alla skolskjutsar med buss under tisdagen.

– Det ska bli blåsigt och det sker i kombination med mycket snöfall och risk för drivbildning. Den största delen av skolskjutsarna går ju på mindre vägar där det tar längre tid att komma i ordning med snörökning. Så vi tar det säkra före det osäkra, säger Simon Sandberg, pressansvarig på Bergkvara Buss.

Region Gotland skriver på sin hemsida:

”Taxi Visby som har hand om skolskjuts via taxi, planerar att köra imorgon tisdag. Så även särskoleelevernas skolskjuts som Taxi Gotland ansvarar för. Men om vädret gör att framkomligheten är dålig, så ställer man in och vårdnadshavare kommer då att kontaktas med kort varsel. Detta är det besked som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fått.”