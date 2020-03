Ett uppsving för tågresande men...

Med tanke på den rådande situationen i världen just nu så får man väl se hur det blir med resande överhuvudtaget den kommande sommaren. Kanske finns det fortfarande kvar reserestriktioner, men kanske har de hunnit försvinna och ersatts med ett ”lagrat” sug efter resande. Hur det blir återstår att se.

Företaget Silverrail är distributör i Sverige för de tågluffarkort som gäller runtom i Europa. Många av de Interrailkort som säljs av olika försäljningsställen i Sverige kommer via Silverrail.

– Det har skett en markant ökning. Det har blivit mycket populärare, säger Jonas Falk på Silverrail.

2016 såldes runt 9000 Interrailkort, 2019 hade den siffran stigit till 30.000. Det är dock en bit kvar till toppnoteringen från slutet av 80-talet då runt 70-80.000 kort såldes.

Många bokningar under vårvintern

Innan virusspridningen satte igång kunde flera bolag inom den inhemska järnvägsbranschen också se ett ökat intresse. 2019 var exempelvis en rekordsommar för Inlandsbanan. Fler Inlandsbanekort än någonsin såldes. Jämfört med året innan var försäljningsökningen på 17 procent. Antalet resenärer ökade med 18 procent.

Trenden tyder på en fortsatt ökning. I början av mars visade bokningar att Inlandsbanans egna tågluffarkort ökade med 30 procent jämfört med samma tid förra året. Paketresornas bokningar hade ökat med 94 procent för motsvarande tid.

Tåg i Bergslagen har också haft två egna tågluffarkort, som gällt för obegränsat resande på företagets linjer under en bestämd tid. ”Sommarkortet” ökade försäljningen med 46 procent från 2018 till 2019. Resandet med korten ökade med så mycket som 100 procent. Under skolornas höstlov såldes ”Höstkortet” med ett likande upplägg. Under vecka 44 i höstas gjorde runt 1000 resor med tåg i Bergslagen.

Den uppmärksamme noterar att statistiken redovisar procentsiffror och ibland inte resande i absoluta tal. Anledningen är att flera tågoperatörer av konkurrensskäl inte vill publicera allt för exakt statistik.

Ökat tågresande totalt

Företaget Trafikanalys publicerar statistik för tågresande, men inte specifikt inriktat på semesterresande. I september 2019 publicerade Trafikanalys siffror för 2018 års trafik. De visar att tågresandet ökade för åttonde året i rad. Antalet resor var 246 miljoner, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2017. Sedan 2010 har resande med tåg ökat med totalt 37 procent. Om man delar upp resorna i långväga och regionala, så visar det sig att den största ökningen skett för regionalt resande med en ökning på 43 procent sedan 2010.