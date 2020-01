Falska sedlar cirkulerar i Östergötland

Vid två tillfällen i Norrköping och Linköping ska det handla om försäljning av mobiltelefoner via en säljsajt. En köpare ska ha betalat 7 000 respektive 6 000 kronor kontant och sedlarna visade sig senare vara falska.

Kassapersonal upptäckte falska sedlar

De två andra anmälningarna som gjorts i Linköping och Finspång har man försökt betala mat- och tobaksvaror med falska sedlar, uppger polisen.

Antalet förfalskade sedlar blir allt vanligare, skriver polisen på sin sajt. Under 2015 undersöktes runt 300 falska sedlar på Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping. Under de första åtta månaderna under 2019 undersöktes 700 sedlar.