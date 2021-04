Efter torra somrar: Nu är det färre mygg på Vikbolandet

Precis som på Gotland och runt Dalälven är det områden med översvämningsområden som drabbats av mygginvasioner.

– Sedan 2016 har vi samlat in mygg och inte noterat några jättestora mängder, säger Simon Karlsson, som är limnolog på Samhällsbyggnadskontoret inom Norrköpings kommun.

Vill styra om vattnet

Torra somrar har gjort att det kläckts färre mygg än under problemåren, men det betyder på intet sätt att faran är över. Just de här typerna av mygg kan finnas kvar i marken under flera år. När det väl kommer nederbörd och det blir en översvämning så kan åter ägg kläckas.

Ett sätt att minska myggproblemet är att styra om hur vattnet rör sig i ett område. I det aktuella området på Vikbolandet har det tidigare funnits en sjö och en lösning vore att återskapa den.

Hör Simon Karlsson berätta mer i klippet ovan om hur de överväger att göra för att komma till bukt med problemet.