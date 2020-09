Färre p-automater i Norrköping

I de områden där automater ska plockas bort, finns det andra i närheten, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Vi förstår att det här kan göra att en del kommer att känna frustration när de inte kan gå till den automat de är vana vid eller upplever att det blir längre till närmsta automat, men vi ser en snabbt uppåtgående trend med appköp och ett minskat antal automatköp. Det leder till lågt nyttjande och därmed låga inkomster på vissa biljettautomater, i många säljs under 500 biljetter per år. Det innebär att det kostar mer att hålla dem i drift än vad de drar in, säger Andreas Lundqvist, trafikplanerare på kommunen, i pressmeddelandet.

På kartan här kan du se vilka p-automater som tas bort.

Även i Linköping

Matts Skeppstedt på Linköpings kommunala parkeringsbolag Dukaten svarar följande:

”Ja, vi minskar antalet parkeringsautomater för att vi ser ett minskat användande. Det beror på att vi har så pass många användare i LinPark – 70 000. Kontinuerliga säkerhetskrav ställs även på oss vilket medför att vi behöver göras kostsamma uppdateringar av maskinerna. Detta blir inte hållbart i längden.”

Trend över landet

Joakim Höjer som är pressekreterare hos SKR, Sveriges kommuner och regioner skriver så här i ett mejlsvar:

”Vår generella bild är att antalet parkeringsautomater har minskat och ersatts av mobilapplikationer i kommuner som tar ut avgifter för parkering. Det är framförallt i storstadskommunerna som förändringen har skett snabbast men förändringen verkar ha spridit sig och fortsätter att sprida sig till övriga kommuner runt om i landet. Förändringen gäller både allmän platsmark och kvartersmark (kommunal och privat).”