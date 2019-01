Färre smittade av campylobacter i Östergötland

– Ja det är bättre än när det var som värst, under 2016 och 2017, säger Britt Åkerlind smittskyddsläkare region Östergötland.

Största utbrottet hittills

Under 2016- 2017 inträffade det hittills största kända sjukdomsutbrottet med campylobacter i Sverige. Utbrottet kunde kopplas till färsk kyckling. I Östergötland rapporterades under 2016 585 fall och under 2017 520 fall.

Utbrottet ledde till att flera myndigheter gick samman och kontrollerade hela kedjan, från producent till konsument. Detta gav resultat och fallen minskade, men att sjukdomsfallen fortfarande är många är svårt att komma åt, säger Britt Åkerlind.

”I ekologiska kycklingbesättningar finns bakterien i höga nivåer”

– Vi kommer aldrig ner på noll. I ekologiska kycklingbesättningar finns bakterien i höga nivåer, säger Britt Åkerlind och tillägger att hanteringen av rått färskt kycklingkött i hemmet är viktigt.

I fryst kyckling har bakterierna dött men i färsk kyckling är hanteringen mycket viktig.

– Det är många steg att tänka på när man hanterar rå färsk kyckling. Det är viktigt att separera skärbräda och kniv som används till kycklingen. Se också till att du inte sköljer och tvättar använd kniv och skärbräda i närheten av andra köksredskap och grönsaker, då vattnet med bakterier i kan skvätta, säger Britt Åkerlind.