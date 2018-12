Fler kontroller av ungdomar under nyårsafton

Över 90 procent av alla som skadar sig av fyrverkerier är män och 40 procent är under 18 år. Därför riktar polisen in sig på just ungdomar för att förhindra olyckor.

– Inom polisen kommer vi att arbeta förebyggande mot problematiken och öka våra kontroller av ungdomar för att leta efter smällare eller fyrverkerier. Varje år skadas flertalet personer på grund av fyrverkerier och det är oftast ungdomar säger Benjamin Prom, gruppchef polisen Norrköping.

Vanliga orsaker till fyrverkeriskador är att gå fram till en raket som inte avfyrades, för att sedan explodera när personen har gått fram.

Fyrverkerier som avfyras utan kontroll orsakar också många skador årligen.

Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap uppger att cirka 100 personer måste besöka akuten årligen på grund av fyrverkerier.