Flera inbrott på kort tid i Linköping

De tre villainbrotten ägde rum i södra Linköping under tidsspannet 12.00 till 15.00. Det första inbrottet upptäcktes i en villa på Ekholmen i Linköping. Där hade någon tagit sig in i huset genom att bryta upp en altandörr. Enligt polisen var det stökigt i huset, men det är just nu oklart vad som stulits. Men man har inlett en anmälan om grov stöld genom inbrott och polisen har spärrat av delar av huset för att kunna genomföra en teknisk undersökning.

En timma senare fick polisen ett samtal från en villaägare i Berga. Husägaren ska enligt polisen bara ha varit borta från hemmet i ungefär 90 minuter – och under den korta tiden passade tjuvarna på. Även där har polisen spärrat av delar av huset i väntan på en kriminalteknisk undersökning.

Det tredje inbrottet larmades in 15.01 av en villaägare i Vidingsjö. På den adressen ska smycken ha stulits ur huset.

Det finns ingen misstänkt vid någon av villainbrotten och polisen säger att de är intresserade av iakttagelser som kan ha gjorts i samband med händelserna.