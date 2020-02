Tåg ställs in på grund av oväder

Trafikverket meddelade under lördagen att flera tåg kommer att ställas in på grund av stormen Ciara som rör sig in i landet under söndagen.

– Det är i förebyggande syfte, säger Thomas Johansson, presskommunikatör på Trafikverket.

Under söndagseftermiddagen kommer stormen Ciara att röra sig in mot Sverige. Stormen är klass 1-klassificerad och därför har Trafikverket tagit beslutet att ställa in flera tåg runtom i landet. I Östergötland är det framför allt Tjustbanan mellan Linköping och Västervik som påverkas. – Det här gör vi bland annat för att träd inte ska falla ner över spåren. Mitt i en storm blir det också svårt att städa upp, det arbetet får man göra efteråt, säger Thomas Johansson. Trafikverket valde att gå ut med informationen redan utan lördagen för att resenärer som planerar att resa under söndagskvällen ska hitta alternativa resvägar. – Det är upp till resenären att hitta andra resvägar, men också hålla sig uppdaterade på väderutvecklingen. Inledningsvis har Trafikverket planerat att stoppa tågtrafiken från klockan 16:00 på söndagskvällen till måndagen. – Vi varken tror eller hoppas att det kommer att förlängas, men vi kommer att ha kontakt med SMHI för att följa väderutvecklingen. Sedan måste vi också göra en bedömning om hur mycket vi behöver röja upp på spåren när stormen har passerat. Trafikverket avrådde vid lördagskvällen inte att man kan resa med tåg eller bil, men uppmanar att man ska vara försiktig om man kör bil, speciellt på mindre vägar med mycket kringliggande skog. Även Destination Gotland ändrar i turlistorna på grund av den kraftiga blåsten som väntas på söndag. Dela Dela

