Pandemin skapar stor osäkerhet för flyget

Camilla Leijon som är vd för Linköpings flygplats liknar osäkerheten kring pandemin likt bollsport.

– Osäkerheten är som att spela volley hela tiden och ständigt skjuta bollen in i mål, säger hon till SVT Nyheter Öst.

Endast en avgång per dag

Just nu går en avgång från Linköpings flygplats per dag. Under en kort period kunde flygplatsen gå upp till två flighter, men när smittspridningen tog ny fart har man nu återigen gått ner till en flight om dagen.

– Vi började tappa passagerare i mars och 21 mars ställde KLM in sina flygningar ifrån oss. Sedan låg det nere fram till 3 augusti då man startade upp igen med en flight per dag. Vi hade två flighter i september men är tillbaka på en flight nu, säger Camilla Lejon.

Samtidigt säger hon att antalet passagerare ökat den senaste tiden.

– Till en början kunde vi ha endast 20 passagerare ombord, nu har vi i genomsnitt 40 passagerare, och på vissa flighter uppemot 70, säger hon.

”Svårt att planera och tvingar oss till anpassning”

Personalen vid Linköpings flygplats har korttidspermitterats i högre eller mindre utsträckning och ständigt pågår en anpassning.

– Osäkerheten är ju något vi har fått lära oss att leva med, säger Camilla Lejon.

Enligt Transportstyrelsen har flygtrafiken inte hunnit återhämta sig till samma nivåer som innan pandemin till år 2026. Men Camilla Lejon ser en något ljusare bild för Linköpings flygplats.

– Jag tror vi kommer hämta oss snabbare än genomsnittet, säger Camilla Lejon.

Hör mer i klippet ovan.