Tumlarforskning nominerad till EU-pris

Med hjälp av 300 detektorer som varit utsatta i Östersjön under två år har man kunnat lokalisera tumlarna genom deras ljud och kunnat se deras kalvningsområden i centrala Östersjön. Tumlarens klickljud rör sig på omkring 130.000 hertz och är långt över vad vi människor kan höra.

– Det är viktigt att vi skyddar vår enda inhemska valart, säger Mats Amundin, forskare på Kolmårdens djurpark.

Nominerat till EU-pris

Alla EU-länderna har deltagit i projektet och har lett till att EU har instiftat ett av Europas största naturskyddsområden för tumlarna i Midsjöbankarna och Hoburgsbankarna. Området är omkring 1 miljon hektar, vilket är större än hela Östergötland. Projeket är även ett av totalt 400 stycken som nominerades till EU-priset ”The Life Award – Best of The Best Projects”.

– Vi vann inte, men är nöjda ändå. Man får en klapp på axeln för hårt arbete. Vi har kämpat länge och det har inneburit mycket fältarbete på Östersjön, säger Mats Amundin, forskare och zoologisk rådgivare, Kolmårdens djurpark.

De största hoten

Bifångst i fiskenät, höga halter av skadliga ämnen, minskad tillgång på mat och störande buller är de största riskerna för tumlaren.

– 500 stycken tål nästan inte att en drunknar, säger Mats Amundin.