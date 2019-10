Försvarsexperter samlade i Visby

Totalförsvaret, det vill säga det som innefattar både det militära och det civila försvaret, måste byggas upp igen. Försvarsmakten kan inte längre stå ensam i en eventuell konflikt.

– För 30 år sedan var Försvarsmakten en organisation på 800,000 män och kvinnor. Nu är vi ungefär 50,000. För att vi ska kunna lösa vår huvuduppgift, väpnad strid, så krävs det att vi får ett stöd från det civila försvaret, säger Gabor Nagy, chef för totalförsvarsavdelningen inom Försvarsmakten.

Alla måste bli mer medvetna

Idag hölls en välbesökt konferens i Visby med syfte att ge en nulägesbild av hur arbetet går med att bygga upp totalförsvaret och vad som krävs för att kunna försvara det moderna samhället. Det handlar inte nödvändigtvis om hot i form av kulor och krut.

– Idag kanske det är att någon lägger sig i våra offentliga val. Eller påverkar de opinionsbildare, journalister och andra som försöker jobba med frågor om propaganda och desinformation, säger Jenny Deschamps-Berger, enhetschef på Försvarshögskolan.

Hon säger att alla måste bli mer medvetna om dessa hot.

– Det första steget är att vara försiktig med vad man delar på sin smartphone. Tänka på att varför vill någon påverka mig till att dela det här, säger hon.

”Det är en fråga för hela Sverige”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fanns på plats under konferensen. Generaldirektören Dan Eliasson underströk under sitt anförande på scenen vikten av att alla delar av samhället tar sig an totalförsvarsfrågan.

– Det här är inte en fråga bara för Försvarsmakten och för MSB. Det är en fråga för hela Sverige. Det är helheten som gör oss starka, säger han.

Gotland har pekats ut av regeringen som pilotlän för det nya totalförsvaret. Det arbete som nu görs på ön ska peka ut riktningen för resten av landet.

– Gotland är kanske den länsstyrelse som har kommit längst i sitt planeringsarbetet. nu är det viktigt för oss som en central myndighet att följa det här arbetet och se vilka lärdomar vi kan dra och sprida och verifiera det, och se till så att det blir viktigt utvecklingsarbete för hela Sverige, säger Dan Eliasson.