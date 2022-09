Första Fritidsbanken i Mjölby fick tjuvstarta utlåningen

– Vi har ju haft 700 utlån innan vi ens har öppnat, säger Jan Andersson, som så småningom kommer bli platschef.

Fritidsbanken finns på ett stort antal platser i Sverige och filialen i Mjölby blir nummer 120. En del fritidsbanker drivs av föreningar medan andra, som exempelvis Mjölby, har kommunen starkt involverad. Mjölby kommun står för lokal och personalkostnader.

Nu vid starten är Marie Ljung projektledare och tillfällig platschef. Normalt jobbar hon som enhetschef på kommunens kultur- och fritidsförvaltning.

– Vi vill ju möjliggöra för alla att ha en aktiv fritid. Alla kan låna och det är gratis, berättar hon.

Själva idén med Fritidsbanken är att invånarna ska kunna låna sportutrustning av olika slag. I lokalen i centrala Mjölby finns allt från slalomskidor till schackbräde. Allt som lånas ut har skänkts av personer boende i och runt Mjölby.

– Vi har fått in så mycket grejor. Jag tror inte folk har gjort annat än att rensa och städa den här sommaren. Vi hade tänkt öppna under hösten, men när vi såg inflödet under sommaren så bestämde vi oss ganska snabbt att öppna tidigare, berättar Marie Ljung.