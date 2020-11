Fullmäktige ställs in i Linköping

Kommunen har valt att stänga ned sina verksamheter i den mån lagen tillåter. Nedstängningen ska vara under tre veckor och bakgrunden är att försöka bryta smittspridningen. Av samma skäl har kommunfullmäktiges ordförande, Lars Vikinge (C), beslutat att ställa in sammanträdet i morgon.

Beslutet ska ha fattats efter samråd med partiernas gruppledare, kommunledningsförvaltningen och de vice ordförandena.

Förutom den snabba smittspridningen uppges regionens uppmaning om att avstå från möten samt att fullmäktiges ärendelista inte innehöll några akuta ärenden.

Nästa kommunfullmäktige är planerat till den 24 november. I våras hölls flera sammanträden i fullmäktige med ett reducerat antal ledamöter. Normalt samlas 79 politiker, i våras var de 41. Sammanträdet i maj ställdes in och hölls istället i september.