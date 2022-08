Glädje hos försäljare och besökare

Marknad har det varit i Skänninge sedan åtminstone 1100-talet, kanske tidigare. Under två år kom pandemin och stoppade all verksamhet. Många försäljare fick hitta andra sätt att få in pengar.

Maria Abrahamsson tillverkar smycken och är en av alla knallar.

– Under pandemin då jobbade hemifrån mest och körde webshop och sånt.

Blev det ett stort ekonomiskt avbräck?

– Jo, det blev det ju, men jag har ju en gubbe som har ett riktigt jobb, säger Maria och skrattar.

Bland alla besökare säger många att det saknats något under sommaren när marknaden inte har varit igång på grund av pandemin. Bland många knallar finns det en lättnad över att inkomsterna är tillbaka.

Stefan Cronwall är egentligen skådespelare men är ibland ute och säljer accessoarer av olika slag. Han vittnar om att många äldre knallar gav upp under pandemin och att det kommer nya är inte helt självklart.

-Den yngre generationen vill ju helst sitta i ett luftkonditionerat, trevligt kontor på Södermalm i en ergonomisk stol och skapa dataspel och bli miljonärer innan de fyllt arton, säger han med glimten i ögat.