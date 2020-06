Gotlands företagare mest pessimistiska i landet

– Den speglar ju vår verklighet och hur vi upplever situationen, säger Företagarnas lokala ordförande på Gotland, Nancy Yussef.

När det gäller de kommande tolv månaderna visar indexet för Gotland minus 96 på en skala som går mellan minus 300 och plus 300. Det är den mest pessimistiska siffran i hela landet.

Indexet mäter tre områden, orderingång, omsättning och sysselsättning. I varje del kan resultatet variera mellan minus 100 och plus 100.

Extra sårbart att finnas på en ö

Bakom de dystra siffrorna ligger effekterna av coronapandemin och det inskränkta resandet.

– Det här är ju väldigt jobbigt med vårt läge som ö och att så stor del av våra bolag bygger på att man ska mötas, träffas och resa, säger Nancy Yussef.

Dessutom baseras många företags ekonomi på att det kommer in mycket pengar under sommarsäsongen, som gör att man klarar av lågsäsongen under vinterhalvåret.

Dystert också i Östergötland

Om man istället ser på de tolv månader som gått så utmärker sig Östergötlands län. Tillsammans med Västmanlands och Norrbottens län har Östergötland svagast konjunktur i landet. I landet som helhet sjönk konjunkturindikatorerna i 19 län.

Bakom Småföretagarbarometern står organisationen Företagarna, Sparabankernas riksförbund och Swedbank