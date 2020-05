Gotlandshem erbjuder hyresgäster el-hyrbilar via samarbete

– Vi tycker det här är ett intressant sätt att stärka hyreslägenheterna. Det blir intressant att utvärdera vilket värde våra hyresgäster upplever efter testperioden och en viktig lärdom när vi planerar vidare för hur vi skapar goda förutsättningar för att leva ett lite mer hållbart liv hemma, säger Jon Rytterbro, kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Gotlandshem.

Både i Visby och Slite

E-Go ordnar med bilarna och den app som krävs för att nyttja tjänsten. Gotlandshem står för laddstolpar och parkeringsplatser. I Visby är områdena A7, Castor och Taptot aktuella och utanför stan Slite.

– Det kostar 179 kronor per timme att hyra bil. Det vanliga är annars att kunden måste hyra per dag eller vecka. Dessutom går det att hyra ”one way” – alltså att ta bilen på en plats och lämna på en annan. Allt sköts via vår app, säger Johan Granath från E-Go.

Även i Norrköping

Enligt andra företag i den ”gröna” biluthyrningsbranschen finns liknande projekt på flera platser i Sverige. Hyresbostäder i Norrköping har en hyrbilstjänst med elbilar vid Yllefabriken.

– Och i flera av våra nybyggnadsprojekt kommer det finnas elbilar att hyra, säger Hyresbostäders marknadschef Lars Löfgren.

Gotland ligger också i framkant när det gäller skapandet av el-vägar. Se mer om det nedan.