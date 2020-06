Arkivbild och Frida Eklund, vattenhandläggare på länsstyrelsen. Foto: SVT och Länsstyrelsen Gotland

Gotlänningar med egen brunn uppmanas snåla med vattnet

Länsstyrelsen anmodar alla gotlänningar med egen brunn att spara på vattenanvändningen. Ön har under vår och försommar fått lite nederbörd och det rådde redan ett underskott på vatten. Nu meddelas att nivåerna är under eller mycket under det normala.

– Grundvattennivåerna förväntas vara som allra lägst i början av hösten, och eftersom nivåerna redan nu är under de normala för årstiden uppmanar länsstyrelsen därför till sparsamhet även för dem med egen brunn, säger Frida Eklund, vattenhandläggare på länsstyrelsen. Sedan 1 april har Region Gotland infört bevattningsförbud för abonnenter i Visby, Väskinde, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn. Förbudet gäller alla abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet. För dem med egen brunn kan länsstyrelsen inte införa någon form av förbud, utan manar i stället till sparsamhet med vattnet.

