Halt väglag i Östergötland

Under onsdagsmorgonen rapporterades det in flera trafikolyckor där bilar åkt av vägen. Enligt räddningstjänsten sticker inte onsdagen ut, utan väglaget har varit detsamma under hela veckan.

Vill uppmana till försiktighet

Polisen och räddningstjänsten uppmanar nu trafikanterna att hålla avstånd och vara uppmärksamma på det rådande hala väglaget, då de flesta olyckor sker på grund av att bilister inte håller tillräckligt avstånd.

– Runt 80% av alla olyckor nu är för att man kör in i den framför och inte håller avstånd, säger räddningstjänstens inre befäl, Peder Helmer till SVT Nyheter Öst under onsdagsmorgonen.

Han säger även att trafikanterna bör följa tre regler för att undvika olyckor.

– Håll avstånd, håll hastigheten och stressa inte, det är våra tre regler.