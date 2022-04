Hängde ut oskyldig som efterlyst våldtäktsman – kvinna döms till dryga böter

Kvinnan hade publicerat en bild på en man på sitt Instagram-konto med texten:

”Hej, Polisen är på jakt efter den här pojken, han är misstänkt för misshandel och våldtäkt. Ser ni honom, ring polisen, Tack.” och ”En kollega och vän fick en värre morgon på jobbet efter att en tjej kommit in blodig och i chock efter att ha blivit utsatt för både våldtäkt och misshandel. Om ni ser fanskapet, Ring in. Hoppas vi kan hjälpa till att hitta honom så att han får spärras in på heltid.”

Händelsen inträffade i månadsskiftet juli-augusti förra året och bilden låg uppe i 16 timmar och kunde ses av kvinnans följare som då uppgick till cirka 8000.

Tingsrätten dömer kvinnan mot sitt nekande till 80 dagsböter om sammalagt 25 600 kronor, samt ett skadestånd på 8 000 kronor till mannen.