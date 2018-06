Helikopter från Malmen vattenbombar vid skogsbranden

Helikoptern med fem besättningsmän lämnade Malmen tidigt i morse för att finnas till hands vid skogsbranden i de värmländska skogarna strax söder om Kristinehamn.

Branden är ännu inte under kontroll och räddningsledaren begärde sent under lördagskvällen in hjälp från Malmen.

Sedan tidigare finns tre civila helikoptrar i området och 70 personer från flera räddningstjänster och hemvärnet som arbetar med släckningen.

– Vi kommer i första hand hjälpa till med att vattenbomba i området säger Lasse Jansson informationschef på flottiljen till SVT Nyheter Öst.

Det är oklart hur länge hjälpen från Linköping och Malmen behövs.

Under lördagen meddelade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att man begärt brandflyg från EU eftersom det är extrem brandrisk i hela Sverige. Brandflygen väntas anlända till Sverige någon gång i dag men det är inte klart om de kommer att kallas in till branden i Värmland.

Det är ännu oklart hur branden startade.