Höga temperaturer väntas längs östgötakusten

Mellan 30-33 grader kan det bli under söndagen längs östgötakusten. Men värmrekordet under dagen tror SMHI kommer gå till Kalmar län och inte Norrköping som det sas under lördagen.

På SMHI tror man istället att det blir varmast vid deras mätstation i Gladhammar strax söder om Västervik. – Vi går inte ut med några varningar, två dagar är en för kort period med varmt väder. Det krävs minst tre dagar med över 26 grader för det, säger meteorolog Max Lindberg Stoltz vid SMHI i Norrköping. Väderomslag Imorgon väntas temperaturen sjunka med hela tio grader. Det är ett lågtryck utanför Norge som är på väg in. Att det är varmt nu beror på att Sverige även får in varmluft från den extrema värmebölja som ligger över södra Europa. – Det är stor temperaturskillnad inom Sverige. Igår var det varmaste i Gladhammar med 30 grader och kallast i Tarfala (Kebnekaise) med -0,4 grader, säger meteorolog Max Lindberg Stoltz. Dela Dela

