Idrott blir ett välkommet avbrott för flyktingar

I ett hörn spelas badminton, i ett annat finns en plint och en tjock matta och samtidigt försöker några att klättra upp för rep. Så kan det se ut i Matteusskolans idrottshall. Deltagarna är barn och unga som flytt från Ukraina.

– Det är riktigt kul, säger Valeria Mazur.

Sofia Polovko, som går i nionde klass, tycker också att det är ett bra sätt att träffa nya vänner. Risken finns annars att man bara blir sittandes hemma, menar hon.

Arrangör är idrottsorganisationen RF Sisu Östergötland, idag tillsammans med handbollsklubben NKIK. Syftet med de 90 minuterna i idrottshallen är att erbjuda en möjlighet till rörelse och kanske också ett avbrott i vardagen.

Ett sätt att hitta de lokala klubbarna

En annan tanke är att använda prova på-lördagarna som ett sätt att slussa ukrainska barn och ungdomar in i svenska klubbar. Med svenska kompisar kan idrotten bli ett verktyg för öka svenskkunskaperna.

Träningskläder samlas in från de lokala klubbarna och sponsorer. Snart tänker NKIK också be sina medlemmar att skänka vinterkläder eftersom en del personer flydde under våren och inte fick med sig vinterkläder.

Lördagsidrotten kommer att fortsätta under hösten till dess att den inte längre behövs.