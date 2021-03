Industrilokal totalförstörd i Linköping

Strax innan midnatt natten mot måndag larmades räddningstjänsten till en industrilokal på Tellbovägen i Linghem, utanför Linköping.

Under natten var räddningstjänsten på plats med sju enheter och tolv brandmän. Byggnaden gick inte att rädda, utan den fick brinna ned under kontrollerade former.

Runt 01.31 började räddningstjänsten avveckla personal från platsen, men är kvar på platsen för efterbevakning.

– Nu är det med efterbevakning eftersom det har brunnit ned. Vi ska snart fatta beslut om att lämna platsen och lämna över ärendet till ägaren, säger Christian Lind vid räddningstjänsten.

Tåg försenade

Byggnaden ligger nära järnvägen – något som kan få konsekvenser i morgontrafiken. Enligt Östgötatrafiken är vissa avgångar försenade.

– Tågen kör i krypfart förbi brandplatsen, säger Christian Lind.

Kan vara anlagd

Polisen misstänker enligt P4 Östergötland att branden kan vara anlagd.

– Vi har i närtid haft ytterligare en brand på exakt samma ställe då ett flertal fordon började brinna, säger vakthavande polisbefäl Lars-Göran Nilseryd till radiokanalen.

Enligt räddningstjänsten finns det inga uppgifter om att någon person kom till skada i samband med branden.

SVT Öst har sökt representanter för polisen, hittills utan framgång.