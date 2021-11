Kaisa Karro (S): ”Vi borde ha fattat beslut tidigare”

-Om jag tittar tillbaka på om det finns någon fråga, som jag hade velat göra om, så är det frågan om testningen i Östergötland, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

I Coronakommissionens andra delbetänkande om hur Sverige hanterade pandemin pekas Östergötland ut. Coronatestningen i Region Östergötland var, kort sagt, för sen och inte tillräckligt omfattande.

Det rådande tankesättet i Region Östergötland var att man skulle klara sig med den analyskapacitet som fanns inom regionen. Att ta hjälp av externa laboratorier behövdes inte. Ytterligare ett skäl var att i det egna labbet visste man att kvalitén var god. Politikerna litade på de som ledde arbetet i sjukvården, eller professionen, som det brukar heta med regionens språkbruk.

Vem bär ansvaret för att det blev som det blev?

-Som regionstyrelsens ordförande så har ju jag alltid huvudansvaret. Det är klart att vi skulle nog ha tagit ett politiskt beslut tidigare om att upphandla en extern leverantör, säger Kaisa Karro (S).

Senare under pandemin anlitades andra laboratorier och fler maskiner för olika slags test köptes in. Det ändrar dock inte Coronakommissionens betyg på Östergötlands testarbete, för sent och för lite.