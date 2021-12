Karro (S): ”Vår strategi att göra testerna i egen regi har inte varit hållbar”

– Men vi valde för ett år sedan att ta in externa leverantörer och köpte in ytterligare maskiner för att öka testkapaciteten. Från och med idag har vi också självtesterna som dubblar kapaciteten från cirka 6 000 per vecka till cirka 12 000 per vecka, så jag skulle inte säga att kritiken stämmer längre.

”Korta ledtiderna”

Under slutet av innevarande år har Folkhälsomyndigheten åter uppmanat dem med symtom att testa sig. I Östergötland har det visat sig svårt då det varit problem med att boka tider. Självtesterna ser Karro som en del i lösningen av det problemet.

Men testerna ska ju sedan analyseras – har regionen kapacitet att klara det?

– Det är någonting som vi har räknat med eftersom vi nu gör den här dubbleringen. Det här ska vara ett sätt att korta ledtiderna från det att man tar testet tills dess att man får resultatet, säger Kaisa Karro (S).

Bokning för egenprovtagning sker via Vårdguiden.

Hör mer om testningen i länet i videon ovan.

