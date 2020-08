Krogliv på Stora Torget i Visby. Foto: Veronica Gardell, SVT

Klagomål om buller i Visby har ökat kraftigt

Under sommaren 2020 kom det in cirka 60 klagomål på grund av buller, främst i Visby innerstad. Förra sommaren kom det in 23.

Att en del uteställen och restauranger inte varit öppna på vanligt vis utan flyttat ut verksamheten till uteserveringar tros ha bidragit till klagomålen, skriver Region Gotland på sin hemsida. På vissa platser ska det ha spelats hög musik och förelägganden har givits till fyra verksamheter. Dela på Facebook Dela på Twitter

