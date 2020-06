Klubbarnas inkomstkälla försvann

Motala AIF Cykelklubb hade allt klart. Budgeten var spikad, klubbdräkter beställda till dam- och herrlag. Sedan kom coronapandemin.

– Då gjorde vi om hela budgeten. Vi minskade en massa utgifter, berättar Mathilde Egnell, ordförande i Motala AIF Cykelklubb.

Klubbar som ställer upp med personal under loppet är samlade i Motala AIF Idrottsallians. Förutom cykelklubben finns sex andra klubbar med, fotbollsklubben, friidrottsklubben, orienteringslaget, skidklubben, hockeyklubben och skridskoklubben. En stor del av klubbarnas ekonomi vilar på inkomsterna från det frivilliga arbetet i samband med cykelveckan i Motala.

När nu inkomsterna minskar gäller det att spara i andra ändan. Alla utgifter ses över för att göra det möjligt för klubbarna att övervintra.

Miljoner i intäkter är borta

Även själva Vätternrundan mister naturligtvis intäkter. Det handlar om miljontals kronor. Tron är att man ska kunna klara sig på ett plus-minus-noll-resultat i år. I anmälningsreglerna står att om ett lopp av någon anledning måste ställas in så kan deltagarna få tillbaka 50 procent av anmälningsavgiften. En del pengar går alltså in i Vätternrundans organisation trots att årets lopp är inställda. Kostnaderna minskar också eftersom tusentals cyklister inte kommer behöva mat och service under alla lopp som normalt körs under cykelveckan i Motala.