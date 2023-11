Kvinnor i fokus på filmfestival i Norrköping: ”Viktigt”

Festivalen arrangeras av föreningen Flimmer med stöd av Norrköpings kommun och Region Östergötland.

– Det har varit mycket förberedelser, så vi är supertaggade på att äntligen få visa det här programmet, säger Ronja Ljung som är festivalproducent.

Under helgen visas flera omtalade filmer som ”Stranger in my own skin” om skandalrockaren Pete Docherty, ”How to Have sex” och ”Reality” med populära Sydney Sweeney i huvudrollen. Gemensamt för de tre – och flera som visas under festivalen – är att det är kvinnor som står för regin.

– Jag tror att det är viktigt att kunna ha ett fokus som är att lyfta specifika grupper inom film. Det handlar om att ge utrymme och visningstid så publiken ska hitta det här, säger Judit Wassrin som är medlem i Wift.

Wift har också varit med och tagit fram festivalens kortfilmsprogram.

