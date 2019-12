Lantbruket kan spara på energin

Råden är framför allt att styra elektronisk utrustning bättre, tillämpa sparsam körning samt att byta till LED-lampor i djurstallar. Det kan ge en besparing på sex procent.

Gårdar i hela Sverige besöktes mellan åren 2012 och 2017, flest i Östergötland, Västergötland och Skåne.

Lantbrukets totala energianvändning är cirka 4 400 Gwh per år. Den genomsnittliga förbrukningen per gård är drygt 300 000 kWh per år.

Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, länsstyrelserna och företag i branschen.