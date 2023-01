Under onsdagen presenterade Centerpartiets valberedning sitt förslag till ny ordförande för partiet. Valet föll på den tidigare Linköpingspolitikern Muharrem Demirok (C). Han har under flera år varit kommunalråd vid Linköpings kommun.

– Muharrem tycker om att hitta lösningar, säger Lars Vikinge som är gruppledare för partiet lokalt.

I videon berättar hans tidigare politikerkollegor om hur de arbetat med och mot honom.