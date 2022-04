Sverigebäst är Göteborg med 58,4 MW.

Energimyndigheten har även listat de sju län som har högst installerad effekt per invånare. Den listan toppas av Södermanland med 264,1 watt per capita. Gotland ligger på en andraplats med 251,6 watt per capita och Östergötland fyra med 227,4 watt per capita.

Rikets totala effekt i slutet av 2021 var 1 593 MW och det är nästan lika mycket el som en kommun av Gävles storlek gör av med.

Några tips till privatpersoner som vill skaffa solel ser du i videon nedan: