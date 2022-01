Efter stormigt januari – högt tryck på skadeanmälningar

Försäkringsbolag rapporterar om högt tryck på skadeanmälningar i Östergötland till följd av stormen Malik och tidigare stormbyar som präglat januari.

– Januari månad har varit oerhört stormigt, på bara två veckor fick vi in 300 anmälningar, bekräftar Katarina Leander, skadechef på Länsförsäkringar i Östergötland.

Längre handläggningstider

Sedan stormen Maliks helgbesök har cirka 80 anmälningar gjorts berättar Katarina Leander.

– Vi lär få in fler under veckan. När det kommer in så många skador på så kort tid blir det högt tryck på våra skadereglerare, vilket bidrar till förlängda handläggningstider, förklarar Katarina Leander.

Hon fortsätter:

– Dessutom har vi personalbortfall på grund av covid-19.

Totalt har 400 ärenden anmälts sedan 13 januari. Det har varit stora som små; trasiga fönster, växthus som blåst iväg eller träd som fallit över byggnader.

– De två stormarna innan förstörde mycket som Malik annars hade gjort, säger Katarina Leander.

Inga anmälningar kring personskador har inkommit.