Mamman omhäktas – misstänks ha vållat sin treåriga dotters död

Vid den förra omhäktningen ändrade åklagaren brottsrubriceringen till mord, men tingsrätten valde att häkta mamman på sannolika skäl misstänkt för grovt vållande till dotterns död.

Kommer ni att pröva med brottsrubriceringen mord igen?

– Nej, inget nytt har framkommit som gör att vi kan pröva den igen, säger Anna Lander.

Mamman har hela tiden nekat till brott.

Pappan avled i häktet

Det var i slutet av januari som en treårig flicka hittades efter att ha legat död i flera dagar i en bostad i Norrköping. Föräldrarna till flickan greps och häktades sedan misstänkta för grovt vållande till annans död.

Söndagen den 16 januari hittades pappan död i häktet under oklara former, ett ärende som är under utredning av kriminalvården.