Mamman överklagar häktning till HD – misstänks ha vållat dotterns död

Försvarsadvokat Per Oehme skickade under onsdagen in ett överklagande till HD om att pröva Göta hovrätts beslut att häkta mamman igen.

Per Oehme är mycket kritisk och menar att hovrätten körde över tingsrättens mycket genomtänkta beslut utan någon egentlig motivering.

– Under mina 34 år i yrket har jag aldrig överklagat en häktning till Högsta domstolen.

Advokaten skriver i överklagandet att ”det är av vikt till ledning för rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar och ger vägledning till underdomstolarna hur kollusionsfara (dvs undanröja bevis och försvåra utredningen) ska prövas och bedömas”.

Om Högsta domstolen inte meddelar prövningstillstånd så kan det inte överklagas. Då är är det hovrättens beslut som gäller.

Pappan avled i häktet

Det var i slutet av januari som en treårig flicka hittades efter att ha legat död i mer än ett dygn i en lägenhet i Norrköping. Flickans föräldrar greps och häktades sedan misstänkta för grovt vållande till annans död.

Söndagen den 16 februari hittades pappan död i häktet av oklar orsak, ett ärende som är under utredning av Kriminalvården och polis.

Mamman har hela tiden nekat till brott. Den rättsmedicinska undersökningen av flickan är ännu inte klar.